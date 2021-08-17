ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На строительство Киевской обходной пойдут материалы украинских компаний, - Шуляк

Новина українською →
Киев, Вторник 17 августа 2021 13:16
На строительство Киевской обходной пойдут материалы украинских компаний, - Шуляк Фото: строительство Киевской обходной дороги (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Создание Киевской обходной дороги (КОД) является одним из самых масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и потребует большого количества материалов. Это даст возможность отечественным производителям участвовать в торгах и поставлять материалы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера МФО "За большую стройку" в Верховной раде Елены Шуляк.

В частности, для строительства КОД понадобится 3,5 млн кубометров песка. Украинские производители способны покрыть такие объемы, отметила Шуляк. В этом депутат убедилась лично, посетив карьеры "Слобожанской строительной керамики" под Киевом.

"Однозначно, поставщиков материалов будут выбирать на конкурсной основе, но факт остается фактом: Украине не нужно закупать материалы из других стран, у нас есть все свое. Более того, заказывая материалы у наших производителей, мы существенно экономим на логистике и поддерживаем нашу экономику", - подчеркнула Шуляк.

Проект Киевской обходной дороги предусматривает сооружение полукольца общей протяженностью около 150 км. КОД объединит ключевые трассы, ведущие в столицу:

  • М-07 "Киев - Ковель"
  • М-06 "Киев - Чоп"
  • М-05 "Киев - Одесса"
  • Н-01 "Киев - Знаменка"
  • Н-08 "Борисполь - Мариуполь"
  • М-03 "Киев - Харьков"
  • обход Броваров

"Строительство новой обходной дороги позволит решить транспортные проблемы столицы, которые всем уже давно надоели. Это не только освободит всех, кто живет в столице, от пробок при въезде в Киев, но и существенно улучшит международное автомобильное сообщение", - отмечает Шуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в рамках "Большой стройки" должно начаться строительство Киевской объездной дороги протяженностью 150 км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит