На строительство Киевской обходной пойдут материалы украинских компаний, - Шуляк

Создание Киевской обходной дороги (КОД) является одним из самых масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и потребует большого количества материалов. Это даст возможность отечественным производителям участвовать в торгах и поставлять материалы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера МФО "За большую стройку" в Верховной раде Елены Шуляк.

В частности, для строительства КОД понадобится 3,5 млн кубометров песка. Украинские производители способны покрыть такие объемы, отметила Шуляк. В этом депутат убедилась лично, посетив карьеры "Слобожанской строительной керамики" под Киевом.

"Однозначно, поставщиков материалов будут выбирать на конкурсной основе, но факт остается фактом: Украине не нужно закупать материалы из других стран, у нас есть все свое. Более того, заказывая материалы у наших производителей, мы существенно экономим на логистике и поддерживаем нашу экономику", - подчеркнула Шуляк.

Проект Киевской обходной дороги предусматривает сооружение полукольца общей протяженностью около 150 км. КОД объединит ключевые трассы, ведущие в столицу:

М-07 "Киев - Ковель"

М-06 "Киев - Чоп"

М-05 "Киев - Одесса"

Н-01 "Киев - Знаменка"

Н-08 "Борисполь - Мариуполь"

М-03 "Киев - Харьков"

обход Броваров

"Строительство новой обходной дороги позволит решить транспортные проблемы столицы, которые всем уже давно надоели. Это не только освободит всех, кто живет в столице, от пробок при въезде в Киев, но и существенно улучшит международное автомобильное сообщение", - отмечает Шуляк.