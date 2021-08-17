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На будівництво Київської обхідної підуть матеріали українських компаній, - Шуляк

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 13:16
На будівництво Київської обхідної підуть матеріали українських компаній, - Шуляк Фото: будівництво Київської обхідної дороги (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Створення Київської обхідної дороги (КОД) є одним із наймасштабніших проєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і потребуватиме великої кількості матеріалів. Це дасть можливість вітчизняним виробникам брати участь у торгах і постачати матеріали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера МФО "За велике будівництво" у Верховній раді Олени Шуляк.

Зокрема, для будівництва КОД знадобиться 3,5 млн кубометрів піску. Українські виробники здатні покрити таки об’єми, зазначила Шуляк. У цьому депутат переконалась особисто, відвідавши кар’єри "Слобожанської будівельної кераміки" під Києвом.

"Однозначно, постачальників матеріалів обиратимуть на конкурсній основі, але факт залишається фактом: Україні не потрібно закуповувати матеріали з інших країн, ми маємо все своє. Більше того, замовляючи матеріали в наших виробників, ми істотно економимо на логістиці та підтримуємо нашу економіку", - підкреслила Шуляк.

Проєкт Київської обхідної дороги передбачає спорудження напівкільця загальною протяжністю близько 150 км. КОД об’єднає ключові траси, що ведуть до столиці:

  • М-07 "Київ - Ковель"
  • М-06 "Київ - Чоп"
  • М-05 "Київ - Одеса"
  • Н-01 "Київ - Знам’янка"
  • Н-08 "Бориспіль - Маріуполь"
  • М-03 "Київ - Харків"
  • обхід Броварів

"Будівництво нової обхідної дороги дозволить розв’язати транспортні проблеми столиці, які всім уже давно набридли. Це не лише звільнить усіх, хто живе в столиці, від заторів при в’їзді у Київ, а й істотно покращить міжнародне автомобільне сполучення", - зазначає Шуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року в рамках "Великого будівництва" має розпочатися будівництво Київської об'їзної дороги протяжністю 150 км.

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