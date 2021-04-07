Проект Киевской обходной дороги предусматривает компенсационную высадку деревьев, - "Укравтодор"
В ответ на утверждение Украинской природоохранной группы (UNCG) о том, что строительство одного из участков Киевской обходной дороги (КОД) уничтожит 40 гектаров леса, в "Укравтодоре" заверили, что проект дороги обязательно предусматривает компенсационную высадку деревьев.
Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
"Вместо каждого срубленного - новое дерево", - подчеркнули в агентстве.
В "Укравтодоре" также добавили, что выводы UNCG сделаны на основании визуализации строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев - Ковель и М-06 Киев - Чоп. Однако пока эта область находится лишь на этапе проектирования.
"Независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно предусматривает компенсационную высадку деревьев", - сказано в заявлении "Укравтодора", который заказал проект в рамках программы президента "Большое строительство".
Агентство заверило, что строительство КОД не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области и поблагодарил UNCG за внимание к дорожным проектам.
"Сейчас наша команда работает над тем, чтобы качественных экоориентированных решений в Украине становилось больше", - заявили в "Укравтодоре".
Напомним, Киевская обходная дорога станет маршрутом-полукольцом вокруг Киева, он будет начинаться от дороги М-07 Киев - Ковель, пройдет через дороги М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков - Должанский. Обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.
Общая протяженность КОД составит почти 150 км.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что приоритетом в 2021 году будет восстановление дорог местного значения, которыми в повседневной жизни пользуется большинство украинцев.