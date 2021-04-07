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Проект Киевской обходной дороги предусматривает компенсационную высадку деревьев, - "Укравтодор"

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 09:05
Проект Киевской обходной дороги предусматривает компенсационную высадку деревьев, - "Укравтодор" Фото: проект строительства КОД предусматривает компенсационную высадку деревьев (facebook.com / Ukravtodor)
Автор: РБК-Украина

В ответ на утверждение Украинской природоохранной группы (UNCG) о том, что строительство одного из участков Киевской обходной дороги (КОД) уничтожит 40 гектаров леса, в "Укравтодоре" заверили, что проект дороги обязательно предусматривает компенсационную высадку деревьев.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"Вместо каждого срубленного - новое дерево", - подчеркнули в агентстве.

В "Укравтодоре" также добавили, что выводы UNCG сделаны на основании визуализации строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев - Ковель и М-06 Киев - Чоп. Однако пока эта область находится лишь на этапе проектирования.

"Независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно предусматривает компенсационную высадку деревьев", - сказано в заявлении "Укравтодора", который заказал проект в рамках программы президента "Большое строительство".

Агентство заверило, что строительство КОД не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области и поблагодарил UNCG за внимание к дорожным проектам.

"Сейчас наша команда работает над тем, чтобы качественных экоориентированных решений в Украине становилось больше", - заявили в "Укравтодоре".

Напомним, Киевская обходная дорога станет маршрутом-полукольцом вокруг Киева, он будет начинаться от дороги М-07 Киев - Ковель, пройдет через дороги М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков - Должанский. Обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи.

Общая протяженность КОД составит почти 150 км.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что приоритетом в 2021 году будет восстановление дорог местного значения, которыми в повседневной жизни пользуется большинство украинцев.

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