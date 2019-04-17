Строительство базы "Форт Трамп" в Польше могут отсрочить, - Bloomberg

Иллюстративное фото (onet.pl)

При этом Вашингтон может увеличить численность своих военных в Польше

США пока не планируют начинать строительство военной базы "Форт Трамп" в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источник отмечает, что Вашингтон намерен увеличить численность военных США, которые на ротационной основе находятся в Польше.

В частности, сейчас в стране несут службу около 4 тыс. военных из Штатов. По данным издания Rzeczpospolita, контингент может увеличиться до 6 тыс.

В Совете нацбезопасности США заявили Bloomberg, что переговоры о статусе американских военных в Польше ведутся, но на данный момент сторонам нечего анонсировать.

Источник Bloomberg подчеркивает, что Вашингтон и Варшава близки к заключению соглашению о базе. Но, как отмечает собеседник, нерешенными остаются технические вопросы, где конкретно разместят военных и какая техника им понадобится.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может 1 сентября посетить Польшу и объявить усиление американского военного контингента. В частности, по данным источников, переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают обороты: Трамп рассматривает вариант с приглашением президента Польши Анджея Дуды в июне, чтобы согласовать расширение военных баз.

Как писало РБК-Украина ранее, в Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника.