Будівництво бази "Форт Трамп" у Польщі можуть відстрочити, - Bloomberg

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При цьому Вашингтон може збільшити чисельність своїх військових у Польщі

США поки не планують починати будівництво військової бази "Форт Трамп" у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Видання з посиланням на джерело зазначає, що Вашингтон має намір збільшити чисельність військових США, які на ротаційній основі перебувають у Польщі.

Зокрема, зараз у країні несуть службу близько 4 тис. військових зі Штатів. За даними видання Rzeczpospolita, контингент може збільшитися до 6 тис.

У Раді нацбезпеки США заявили Bloomberg, що переговори про статус американських військових у Польщі ведуться, але на даний момент сторонам нічого анонсувати.

Джерело Bloomberg підкреслює, що Вашингтон і Варшава близькі до укладення угоди про базу. Але, як зазначає співрозмовник, невирішеними залишаються технічні питання, де конкретно розмістять військових і яка техніка їм знадобиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може 1 вересня відвідати Польщу і оголосити посилення американського військового контингенту. Зокрема, за даними джерел, переговори між Варшавою і Вашингтоном набирають обертів: Трамп розглядає варіант із запрошенням президента Польщі Анджея Дуди в червні, щоб узгодити розширення військових баз.

Як писало РБК-Україна раніше, в Польщі планують побудувати новий військовий об'єкт, на якому буде зберігатися американська техніка.