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Строительство аэропорта в Днепре: Филатов уличил МИУ в сокращении бюджетов

Днепр, Пятница 17 июля 2020 11:49
Строительство аэропорта в Днепре: Филатов уличил МИУ в сокращении бюджетов
Фото: Борис Филатов (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По его словам, с бюджета, выделенного на строительство аэропорта, могут снять 100 млн гривен

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал документы, подтверждающие намерения Министерства инфраструктуры сократить бюджет на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск". Филатов утверждает, что сэкономленные расходы планируется перенаправить на осуществление контроля безопасности транспорта и, в том числе, на зарплаты сотрудникам министерства.

Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook, публикуя проект постановления министерства и пояснительную записку к нему.

По его словам, с бюджета, выделенного на строительство аэропорта в Днепре, могут снять 100 миллионов гривен.

"Последние пять лет я системно, и каждый день, отстраиваю права территориальной громады Днепра в вопросе строительства нового аэропорта. И перед предыдущим президентом и перед нынешним. Перед всеми премьерами, которые были в этой стране", - пишет Филатов.

Стоит отметить, что министр инфраструктуры Владислав Криклий опровергает эту информацию, заявляя, что строительство международного аэропорта в Днепре начнется, как и отмечалось, уже в этом году.

"В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 100 млн грн на проектирование и модернизацию аэропорта. Информация, что их забрали - фейк. Кроме этого, за счет средств 2019 направлено еще 200 млн грн для реализации проекта. То есть вместе 300 млн грн", - заявил министр.

Напомним, международный аэропорт "Днепропетровск" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад.

В конце ноября 2019 года в Днепропетровской ОГА объявили, что новый аэродром международного аэропорта начнут строить летом 2020 года, и показали проект.

Сообщалось, что аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность - порядка 3 млн путешественников в год.

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Новости Украины ФК ДнепраэропортВладислав КриклийБорис Филатов
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