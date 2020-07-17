Будівництво аеропорту у Дніпрі: Філатов викрив МІУ у скороченні бюджетів

Фото: Борис Філатов (facebook.com)

За його словами, з бюджету, виділеного на будівництво аеропорту, можуть зняти 100 млн гривень

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував документи, що підтверджують наміри Міністерства інфраструктури скоротити бюджет на будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ". Філатов стверджує, що заощаджені витрати планується перенаправити на здійснення контролю безпеки транспорту і, зокрема, на зарплати співробітникам міністерства.

Про це Філатов повідомив на своїй сторінці в Facebook, публікуючи проект постанови міністерства та пояснювальну записку до нього.

За його словами, з бюджету, виділеного на будівництво аеропорту в Дніпрі, можуть зняти 100 мільйонів гривень.

"Останні п'ять років я системно, і кожен день, відстоюю права територіальної громади Дніпра в питанні будівництва нового аеропорту. І перед попереднім президентом і перед нинішнім. Перед усіма прем'єрами, які були в цій країні", - пише Філатов.

Варто відзначити, що міністр інфраструктури Владислав Криклій спростовує цю інформацію, заявляючи, що будівництво міжнародного аеропорту в Дніпрі почнеться, як і відзначалося, вже в цьому році.

"У державному бюджеті на 2020 рік передбачено 100 млн грн на проектування та модернізацію аеропорту. Інформація, що їх забрали - фейк. Крім цього, шляхом коштів 2019 направлено ще 200 млн грн для реалізації проекту. Тобто разом 300 млн грн", - заявив міністр.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" торік відзначив своє 75-річчя, ступінь зносу конструктивного його будівель досягає 50%, остання реконструкція ЗПС проводилася близько 30 років тому.

В кінці листопада 2019 року в Дніпропетровській ОДА оголосили, що новий аеродром міжнародного аеропорту почнуть будувати влітку 2020 року, і показали проект.

Повідомлялося, що аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність - близько 3 млн туристів на рік.