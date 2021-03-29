Строительство аэродрома в Днепре: рекордную экономию на тендере назвали нереалистичной

В частности, расследователи проанализировали тендерную документацию закупки услуг по строительству аэродрома в международном аэропорту "Днепропетровск" и обнаружили, что компания Александра Глимбовского "Альтис-Констракшн", которая демпинговала на аукционе, опустив цену до 3,95 млрд грн, теперь может увеличить стоимость строительства более чем на треть.

Как известно, тендер на закупку работ стоимостью на 5,7 млрд грн проводился осенью 2020 года без проектной документации, изготовление которой будет завершено только в течение 2021 года.

Недавний экспертный отчет проекта стадии "П" определил стоимость работ в аэропорту Днепра суммой не менее чем в 6,25 млрд грн. Следовательно, за проведение всех работ "Альтис-Констракшн" потребуется более 2 млрд грн дополнительно. Иначе компания не сможет выполнить проект в пределах заказанных параметров.

Дополнительных средств для завершения проекта компания во многих аналогичных случаях добивается заключением дополнительных соглашений к основному договору.

Кроме того, расследователи обнаружили, что в 2016-2017 годах "Альтис-Констракшн" во время восстановительных работ покрытия перрона и рулежных дорожек в аэропорту "Херсон" провел три дополнительные переговорные закупки на 18 млн, 1,2 млн и 3 млн грн.

Так же компания получала дополнительное финансирование во время строительства аэровокзала в Львове - почти 1 млрд грн, свыше 510 млн грн - на дополнительные строительные работы в аэропорту Запорожья, 40 млн грн - на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве.