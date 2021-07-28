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На строительстве объездной Днепра задействованы 200 человек и 100 единиц техники, - ОГА

Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области воплощают большой дорожный проект – строят 7 км новой магистрали в обход областного центра. Она соединит трассу Н-08 с Южным мостом и разгрузит город от транзитного транспорта

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"На Днепропетровщине воплощают масштабные дорожные проекты. Строят современную трассу на Киев и объездную областного центра. Новые автодороги разгрузят дороги в населенных пунктах", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Объездная дорога Днепра - часть программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Работы ведутся в режиме 24/7. На 12 участках работают 200 человек и 100 единиц техники, сообщил и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

На двухуровневой развязке мостовики устроили подпорные стенки, сделали гидроизоляцию, смонтировали пролетные балки. Сейчас сверху вяжут арматуру под будущую монолитно-бетонную плиту.

"На путепроводе смонтировали 14 крупных прогонов - длиной 33 м каждый. Эту технологию давно не использовали, потому что не было таких масштабных проектов. Теперь благодаря "Большой стройке" восстанавливаем ее в регионе", - сказал Александр Коломийцев.

Уже готовы съезды с одной стороны будущего путепровода, там осталось устроить верхний слой асфальта. Ими движутся машины - в объезд стройплощадки.

Продолжаются работы и вблизи улицы Мильмана - до Южного моста. Там отсыпают земляное полотно, а на отдельных участках уже устраивают дорожную одежду и проводят коммуникации.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре завершилась реконструкция старейшей гимназии города, которую глобально обновили в рамках программы "Большая стройка".

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Большая стройка