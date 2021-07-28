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На будівництві об'їзної Дніпра задіяні 200 людей і 100 одиниць техніки, - ОДА

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області втілюють великий дорожній проєкт - зводять 7 км нової магістралі в обхід обласного центру. Вона з’єднає трасу Н-08 із Південним мостом та розвантажить місто від транзитного транспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

"На Дніпропетровщині втілюють масштабні дорожні проєкти. Будують сучасну трасу на Київ та об’їзну обласного центру. Нові автошляхи розвантажать дороги у населених пунктах", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Об’їзна дорога Дніпра - частина програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Роботи ведуться у режимі 24/7. На 12 ділянках працюють 200 людей та 100 одиниць техніки, повідомив в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

На дворівневій розв’язці мостовики влаштували підпірні стінки, зробили гідроізоляцію, змонтували прогонові балки. Нині зверху в’яжуть арматуру під майбутню монолітно-бетонову плиту.

"На шляхопроводі змонтували 14 великих прогонів - довжиною 33 м кожен. Цю технологію давно не використовували, бо не було таких масштабних проєктів. Тепер завдяки "Великому будівництву" відновлюємо її у регіоні", - сказав Олександр Коломійцев.

Вже готові з’їзди з одного боку майбутнього шляхопроводу, там залишилося влаштувати верхній шар асфальту. Ними рухаються автівки - в об’їзд будмайданчика.

Тривають роботи і поблизу вулиці Мільмана - до Південного моста. Там відсипають земляне полотно, а на окремих ділянках вже влаштовують дорожній одяг та проводять комунікації.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі завершилась реконструкція найстарішої гімназії міста, яку глобально оновили у рамках програми "Велике будівництво".

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Велике будівництво