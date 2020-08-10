Для строительства дорог в рамках "Большой стройки" танкером из Греции завезли битум

Из Греции в порт Очаков поставлена танкерная партию битума объемом 3,5 тыс. тонн для строительства дорог в рамках программы "Большая стройка". Это первая поставка битума морским транспортом из Европы на рынок Украины.

Об этом написал Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, при запланированных 4 000 километров дорог "Укравтодора" и 2 500 километров дорог ОГА - это уже необходимость.

"Самое интересное это процесс перегрузки в более чем 150 битумовозов нескольких тысяч тонн битума. Сам процесс расписан практически поминутно. Ими же сразу же на асфальтобетонные заводы. Оттуда уже готовая смесь на трассы. Практически Just-In-Time как у Toyota", - написал он.

Поставка осуществлена по заказу компании "Автомагистраль-Юг", которая ведёт строительство и ремонт дорог в 11 областях Украины в рамках "Большой стройки".

Производитель битума - греческая перерабатывающая компания Motor Oil Hellas. Битум был доставлен на танкере-битумовозе Starpower (дедвейт - 4,9 тыс. тонн) из порта Айи-Теодори. Выгрузка битума 100 битумовозами заняла 36 часов. Из этих 3,5 тыс. тонн битума будет произведено 100 тысяч тонн асфальта.

Напомним, ранее сообщалось, что национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, создает новую инфраструктуру страны. В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.

Кроме того, в рамках программы только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.