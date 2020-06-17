Строительная сфера продолжает накапливать ряд проблем, - эксперт

Кризиса в реформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) нет, поскольку и как такого реформирования не происходит. Строительная сфера продолжает накапливать ряд проблем.

Об этом заявил эксперт в области строительства Виктор Глеба в комментарии РБК-Украина.

"В Верховной раде внедряют новую модель функционирования ГАСИ, прямо противоположную тому, что предлагало сообщество экспертов, которые предоставили Минрегиона соответствующую концепцию реформирования отрасли. Но министерство год продержал эту концепцию, и только после того, как в Раде внедрили концепцию от президентской фракции - Минрегион представил в правительстве концепцию от группы экспертов", - заявил эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, вероятное назначение известного застройщика и экс-заместителя министра Минрегиона Льва Парцахадзе в Офис простых решений во главе с Михеилом Саакашвили в корне никак не повлияет на реформирование отрасли. Напротив, может усугубить кризис в отрасли.

"Если грузин Саакашвили возьмет к себе в Офис другого грузина Парцхаладзе – то ничего не изменится, кроме того, что теперь уже два грузина будут заниматься в Офисе простых решений реформами. Но, какие последствия от "грузинских" реформ мы все увидели на примере реформы Нацполиции. Теперь еще посмотрим на реформы Парцхаладзе. К сожалению, на ситуацию в сфере строительства - это никак не повлияет", - добавил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе активисты из числа противников строительной мафии отреагировали на информацию о том, что известный застройщик Лев Парцхаладзе может войти в состав исполкома Офиса простых решений во главе с Михеилом Саакашвили.

Как писало РБК-Украина, лоббировать назначение Парцхаладзе может нынешний глава Минрегиона Алексей Чернышев. Активисты обратились к министру Чернышеву с требованиями искоренить коррупционные схемы в подчиненный ему ГАСИ и перестать тормозить реформу градостроительной сферы.

Среди союзников Парцхаладзе также называют чиновников из окружения скандального экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева, который при Порошенко был уволен за поддельный диплом