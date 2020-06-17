Будівельна сфера продовжує накопичувати низку проблем, - експерт

Кризи в реформуванні Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) немає, оскільки і як такого реформування не відбувається. Будівельна сфера продовжує накопичувати низку проблем.

Про це заявив експерт в галузі будівництва Віктор Глеба в коментарі РБК-Україна.

"У Верховній раді проваджують нову модель функціонування ДАБІ, прямо протилежній тому, що пропонувала спільнота експертів, які надали Мінрегіону відповідну концепцію реформування галузі. Але міністерство рік протримало цю концепцію, і лише після того, як в Раде впровадили концепцію президентської фракції - Мінрегіон подав до уряду концепцію від групи експертів", - заявив експерт.

Крім того, за словами експерта, ймовірне призначення відомого забудовника та екс-заступника міністра Мінрегіону Лева Парцахадзе в Офіс простих рішень на чолі з Міхеілом Саакашвілі докорінно ніяк не впливе на реформування галузі. Навпроти, може посилити кризу в галузі.

"Якщо грузин Саакашвілі візьме до себе в Офіс іншого грузина Парцхаладзе – то нічого не зміниться, окрім того, що тепер вже два грузини будуть займатися в Офісі простих рішень реформами. Але, які наслідки від "грузинських" реформ ми всі побачили на прикладі реформи Нацполіції. Тепер ще подивимось на реформи Парцхаладзе. На жаль, на ситуаці. у сфері будівництва - це ніяк не вплине", - додав експерт.

Нагадаємо, минулого тижня активісти з-поміж противників будівельної мафії відреагували на інформацію про те, що відомий забудовник Лев Парцхаладзе може увійти до складу виконкому Офісу простих рішень на чолі з Міхеілом Саакашвілі.

Як писало РБК-Україна, лобіювати призначення Парцхаладзе може нинішній глава Мінрегіону Олексій Чернишов. Активісти звернулися до міністра Чернишову до вимог викорінити корупційні схеми в підпорядкований йому ДАБІ та перестати гальмувати реформу містобудівної сфери.

Серед союзників Парцхаладзе також називають чиновників з оточення скандального екс-глави ДАБІ Олексія Кудрявцева, який при Порошенко був звільнений за підроблений диплом