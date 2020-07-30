Строительная отрасль на выходе из карантина показала небольшой рост

Объемы строительства в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 0,1%. Однако за полугодие зафиксировано падение.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-июне падение в строительной отрасли составило 5,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июне 2020 года составил 64,6 млрд грн.

Новое строительство составило 41,6 % от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 30,6 %, реконструкция и техническое переоснащение 27,8%.

Напомним, строительная отрасль в 2019 году показала рекордный рост: объемы строительства выросли на 23,6% (по уточненным данным).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.