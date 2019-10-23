Строительная отрасль Украины замедлила рост

Объемы строительства в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-сентябре рост составил 20,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-сентябре 2019 года составил 113,9 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 75,9% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 16,0% и 8,1% соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,7%. По данным Госстата, за январь-август промпроизводство выросло на 0,1%.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.