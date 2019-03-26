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Строительная отрасль в начале года демонстрирует рекордный рост

Новости » Экономика    26.03.2019 - 10:30
Строительная отрасль в начале года демонстрирует рекордный рост
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Объемы строительной продукции за январь-февраль составили 15 млрд грн

Объемы строительства в феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-феврале рост составил 16,8%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-феврале 2019 года составил 15,0 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,8% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,9% и 9,3% соответственно.

Строительная отрасль в начале года демонстрирует рекордный рост

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в феврале 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,8%. По данным Государственной службы статистики Украины, за январь-февраль промпроизводство сократилось на 2,5%.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 п.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.

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