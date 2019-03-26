Будівельна галузь на початку року демонструє рекордне зростання

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяги будівельної продукції за січень-лютий становили 15 млрд грн

Обсяги будівництва в лютому 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,5%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, у січні-лютому зростання становило 16,8%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України у січні-лютому 2019 року становив 15,0 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти - 10,9% та 9,3% відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у лютому 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,8%. За даними Державної служби статистики України, за січень-лютий промвиробництво скоротилося на 2,5%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з IV кварталом 2018 року і становить плюс 0,9%.