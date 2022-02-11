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Строительная компания и транслятор росТВ: против кого еще ввели санкции СНБО

Автор: Илона Свиридова

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против строительной компании "Либертон Стар" и транслятора российских телеканалов "Витрина ТВ". Ограничения будут действовать пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, компания "Либертон Стар" уже находилась под санкциями Украины.

"Она была зарегистрирована в городе Одесса, но сменила место регистрации на город Киев. Сменила название. Мы второй раз против этой же компании ввели санкции", - отметил Данилов.

Также санкции были введены против компании "Витрина ТВ", которая зарегистрирована в Москве и транслирует российские каналы, которые находятся под санкциями.

"Она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы в нашей стране. Санкции введены сроком на 5 лет", - добавил Данилов.

Отметим, компания "Либертон Стар" ранее называлась "Дорлидер" и участвовала в благоустройстве Москвы. Ее учредитель Араик Амирханян лишен украинского гражданства указом президента Владимира Зеленского.

Напомним, сегодня СНБО также ввел санкции против телеканала "НАШ".

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СНБОАлексей ДаниловСанкции