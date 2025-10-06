Стримуючий фактор для Москви: норвезькі F-35 сьогодні приземляться в Польщі

Норвезькі винищувачі F-35 прибудуть сьогодні до Польщі для спільного патрулювання повітряного простору. Польські та голландські літаки також братимуть участь у місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.

Літаки F-35 приземляться в аеропорту Познань-Кшесіни, де розміщена 31-ша тактична авіабаза. До них приєднаються додаткові F-35 наприкінці місяця.

Це вже друга подібна місія з норвезькими F-35 в Польщі цього року. Попередня розпочалася в січні та тривала до літа.

Мета прибуття F-35 до Польщі

Уряд Норвегії наголошує, що метою місії є захист східного флангу Альянсу та стримування потенційних загроз.

Пілоти будуть готові перехоплювати російські літаки та безпілотники у разі порушення польського повітряного простору. Рішення про використання зброї приймається командуванням НАТО в кожному конкретному випадку.

В Осло стверджують, що сама присутність F-35 у Польщі буде "стримуючим фактором для Москви" та має зменшити ризик провокацій.

Подібну позицію кілька днів тому у Варшаві висловив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік. Він зазначив, що винищувачі є одним з інструментів системи спостереження та стримування альянсу.

Польща чекає на власний F-35

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, повідомляючи про норвезьку місію, що Польща чекає на власний F-35. Перші два літаки вже перебувають на озброєнні Повітряних сил.

Поки ці літаки не будуть повністю оперативно функціонувати, ключову роль відіграє підтримка союзників.

Як в НАТО пояснюють цю місію

В Альянсі кажуть, що патрульні місії союзників є частиною ширшої стратегії зміцнення безпеки країн, що межують з Росією.

Командування НАТО наголошує, що в останні місяці кількість повітряних сил, розміщених на східному фланзі, значно збільшилася, і що такі місії мають як оперативний, так і політичний характер.

"Вони сигналізують про єдність і рішучість НАТО перед загрозами з боку Кремля", - стверджують в блоці.