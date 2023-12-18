Для стримування Росії. У Литві через два роки розмістять бригаду Бундесверу

"З 2025 року тут (у Литві - ред.) буде розміщено близько 5000 військовослужбовців Бундесверу - вперше для Бундесверу такого масштабу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про стримування Росії та захист території альянсу НАТО. Розміщуючи на постійній основі бригаду Бундесверу в Литві, Німеччина посилає чіткий сигнал солідарності зі своїми партнерами по альянсу НАТО.

Причиною формування бригади є агресія РФ

Створення бригади в Литві є флагманським проєктом поворотного моменту в безпековій політиці, викликаним агресивною війною Росії проти України.

"Проект амбітний: ніколи раніше Бундесвер не розміщував на постійній основі стільки солдатів і цивільних співробітників Бундесверу за кордоном", - додали в Міноборони Німеччини.

Лише наприкінці червня 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про розгортання бригади. Лише через пів року, 18 грудня 2023 року, він підписав дорожню карту подальшої реалізації проєкту зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

Пісторіус раніше зустрічався для переговорів із президентом Литви Гітанасом Науседа. У повну бойову готовність бригада запрацює до кінця 2027 року.

Загроза для НАТО

Нещодавно аналітики Німецького товариства зовнішньої політики заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до шести років, щоб відновити армію і напасти на НАТО.

Також президент Чехії Петр Павел вважає, що Росія може повністю відновити свою боєздатність протягом шести років.

Днями російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджує, що РФ направить до фінського кордону війська.