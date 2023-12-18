Для сдерживания России. В Литве через два года разместят бригаду Бундесвера

Германия и Литва сегодня, 18 декабря, подписали в Вильнюсе "дорожную карту" как основу для размещения в стране бригады Бундесвера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии.
"С 2025 года здесь (в Литве - ред.) будет размещено около 5000 военнослужащих Бундесвера - впервые для Бундесвера такого масштаба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о сдерживании России и защите территории альянса НАТО. Размещая на постоянной основе бригаду Бундесвера в Литве, Германия посылает четкий сигнал солидарности со своими партнерами по альянсу НАТО.
Создание бригады в Литве является флагманским проектом поворотного момента в политике безопасности, вызванным агрессивной войной России против Украины.
"Проект амбициозный: никогда ранее Бундесвер не размещал на постоянной основе столько солдат и гражданских сотрудников Бундесвера за рубежом", - добавили в Минобороны Германии.
Лишь в конце июня 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус объявил о развертывании бригады. Только через полгода, 18 декабря 2023 года, он подписал дорожную карту дальнейшей реализации проекта со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.
Писториус ранее встречался для переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседа. В полную боевую готовность бригада заработает до конца 2027 года.
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