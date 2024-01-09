Для стримування РФ. Швеція направить свої війська до Латвії, - прем'єр

Крістерссон зазначив, що не має наміру витрачати час на очікування остаточної ратифікації членства його країни в НАТО, і попередив, що Росія намагається дестабілізувати всю Європу за допомогою серії погроз, дезінформації та кібератак.

"Ми та наші сусіди живемо у безпосередній тіні загарбницької війни Росії проти України. Але погрозами, дезінформацією та кібератаками Росія намагається дестабілізувати всю Європу", - заявив прем'єр-міністр Швеції.

За його словами, підтримка України з боку Швеції, Євросоюзу та Сполучених Штатів має тривати.

"Продовження американської підтримки передбачає сильну підтримку Європи. Критика недостатньої залучення Америки звучить помилково, якщо ми самі не відстоюємо свій власний континент", - додав він.

Крістерссон також підкреслив, що Швеція має унікальний військовий потенціал – у повітрі та під водою, з розвідувальними можливостями та загартованими солдатами.

За його словами, Швеція зробить свій внесок у захист та стримування НАТО та готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії.

"Сьогодні я можу сказати, що уряд націлений на те, щоб Швеція брала участь зі скороченим батальйоном у очолюваних Канадою силах у Латвії", - зазначив прем'єр.

Україна, за його словами, продемонструвала, що найважливішим ресурсом країни у війні є спільна воля до захисту, тому 19 січня Швеція знову запроваджує громадянський обов'язок.

Що передувало

Нагадаємо, що вчора, 8 січня, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що у Швеції є загроза війни, і всі громадяни повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни.

Також міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем заявив, що Росія в найближчому майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи.

Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться та вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.