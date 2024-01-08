"Ситуація серйозна": у Швеції заявили, що всі громадяни мають бути готовими до війни

У Швеції є загроза війни, і всі громадяни "повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни".

Про це заявили головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV4 .

За словами міністра Боліна, ситуація є дуже серйозною. Він висловив занепокоєння тим, що модернізація цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.

Міністр наголосив, що "у Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни".

Його думку поділяє головнокомандувач Збройних сил Швеції.

"Тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій", - сказав Бюден.

За його словами, в останні роки багато було зроблено для зміцнення безпеки Швеції у вигляді значних інвестицій в оборону.

Водночас Швеція все ще перебуває на порозі вступу до НАТО, і Бюден вважає, що швидше країна стане повноправним членом Альянсу, то краще.

"Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація. Подивіться на новини з України та поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Що більше людей, які думають, розмірковують і готуються, то сильнішим є наше суспільство", - підкреслив він.

Головнокомандувач шведської армії додав, що у випадку війни "сильне громадянське суспільство є більш важливим, ніж будь-коли".

Не перша заява Швеції щодо війни

Нещодавно міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем заявив, що Росія в осяжному майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи.

"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки", - сказав він.

Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.

"Українські солдати також б'ються за нашу свободу і цінності", - вважає він.