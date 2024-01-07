Європа має готуватися до довгострокової конфронтації з Росією, - глава МЗС Швеції
Росія в осяжному майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.
"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки", - заявив він.
Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.
"Українські солдати також б'ються за нашу свободу і цінності", - каже він.
Допомога Швеції для України
11 грудня уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.
Перед цим Україна та Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.
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