Для стримування Китаю та КНДР. США сконцентрували в Тихому океані відразу три авіаносці

Зазначається, що три авіаносці США перебувають у цьому регіоні вперше за два роки.

"Ми знаходимося тут прямо зараз, щоб зміцнити відносини з нашими союзниками та партнерами і дати зрозуміти, що ми можемо відреагувати на будь-яку кризу чи непередбачену ситуацію, яка відбувається у західній частині Тихого океану", - заявив контр-адмірал Крістофер Александер, який командує USS Theodore Roosevelt.

За словами експертів, ВМС США розмістили авіаносці в цьому регіоні, оскільки бачать у Китаї та Північній Кореї загрозу, що зростає.

Раніше США розмістили авіаносці на Близькому Сході та у східному Середземномор'ї. Авіаносці США також знаходяться в Аденській затоці, в Червоному морі, а також в районі Баб-ель-Мандебської протоки між Червоним морем та Аденською затокою.

Активність авіаносців США та союзників

Після нападу ХАМАС на Ізраїль США направили свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Пізніше стало відомо, що туди ж подався авіаносець "Дуайт Ейзенхауер". Також повідомлялося, що Британія відправила два авіаносці до Середземномор'я для підтримки Ізраїлю.

Крім того, американський атомний авіаносець USS Ronald Reagan прибув до південнокорейського портового міста Пусан з метою продемонструвати свою підтримку Південній Кореї у відповідь на ракетні загрози з боку КНДР. Атомний авіаносець прибув у той час, коли США, Південна Корея та Японія проводять спільні навчання у міжнародних водах на південний схід від південнокорейського острова Чеджудо.