UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для стримування Китаю та КНДР. США сконцентрували в Тихому океані відразу три авіаносці

Фото: США сконцентрували в Тихому океані три авіаносці вперше за два роки (usni.org)
Автор: Константин Широкун

Військово-морські сили США сконцентрували у західній частині Тихого океану три з одинадцяти своїх авіаносців. Кораблі USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt та USS Ronald Reagan розміщені у регіоні з метою стримування Китаю та Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Зазначається, що три авіаносці США перебувають у цьому регіоні вперше за два роки.

"Ми знаходимося тут прямо зараз, щоб зміцнити відносини з нашими союзниками та партнерами і дати зрозуміти, що ми можемо відреагувати на будь-яку кризу чи непередбачену ситуацію, яка відбувається у західній частині Тихого океану", - заявив контр-адмірал Крістофер Александер, який командує USS Theodore Roosevelt.

За словами експертів, ВМС США розмістили авіаносці в цьому регіоні, оскільки бачать у Китаї та Північній Кореї загрозу, що зростає.

Раніше США розмістили авіаносці на Близькому Сході та у східному Середземномор'ї. Авіаносці США також знаходяться в Аденській затоці, в Червоному морі, а також в районі Баб-ель-Мандебської протоки між Червоним морем та Аденською затокою.

Активність авіаносців США та союзників

Після нападу ХАМАС на Ізраїль США направили свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Пізніше стало відомо, що туди ж подався авіаносець "Дуайт Ейзенхауер". Також повідомлялося, що Британія відправила два авіаносці до Середземномор'я для підтримки Ізраїлю.

Крім того, американський атомний авіаносець USS Ronald Reagan прибув до південнокорейського портового міста Пусан з метою продемонструвати свою підтримку Південній Кореї у відповідь на ракетні загрози з боку КНДР. Атомний авіаносець прибув у той час, коли США, Південна Корея та Японія проводять спільні навчання у міжнародних водах на південний схід від південнокорейського острова Чеджудо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайКНДРВМС США