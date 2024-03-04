Для стримування Китаю. Пентагон має намір закупити тисячу безпілотних винищувачів, - WSJ

Зростаюча вартість існуючих військових літаків і досягнення в галузі програмного забезпечення змушують ВПС перейти на нове покоління безпілотних літаків.

За даними видання, безпілотні винищувачі будуть призначені для супроводу та захисту звичайних літаків (наприклад, F-35 або B-21), і на них може бути розміщене власне озброєння для атаки повітряних і наземних цілей. Передбачається, що безпілотні винищувачі мають допомогти у стримуванні Китаю.

Згідно зі специфікаціями ВПС, літаки зможуть літати зі швидкістю трохи нижче швидкості звуку, несучи ракети та інше озброєння для обстрілу ворожих літаків та наземних цілей, включаючи кораблі.

Повідомляється, що їх також можна буде задіяти у розвідці та використовувати як "комунікаційний хаб". Бюджет програми розробки складає 6 млрд доларів. Відомо, що над програмою створення нового літака працюють Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics та Anduril Industries. Вже до цього літа Пентагон хочеться визначитись із двома компаніями, які отримають такий контракт.

Відсутність екіпажу має дозволяти дронам виконувати більш ризиковані маневри, які пілоту фізично неможливо витримати, кажуть представники ВПС та розробники льотного програмного забезпечення.

У ВПС припускають, що один безпілотник обійдеться США в 20-30 млн доларів, хоча керівники галузі очікують, що зрештою вона знизиться приблизно до 10 млн доларів або навіть менше. Для порівняння – вартість F-35 становить близько 100 млн доларів, а один новий бомбардувальник B-21 оцінений у 750 млн доларів.

Дрони зі штучним інтелектом

Раніше повідомлялося, що Британія працює із союзниками, у тому числі зі Сполученими штатами Америки (США), над озброєнням України тисячами нових безпілотників зі штучним інтелектом.

Дрони зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожною з них людиною-оператором.

Також ми писали, що українські військові незабаром отримають майже дві тисячі дронів із штучним інтелектом. Вони допоможуть проводити розвідку та визначати цілі для ударів.