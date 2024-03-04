Для сдерживания Китая. Пентагон намерен закупить тысячу беспилотных истребителей, - WSJ

Растущая стоимость существующих военных самолетов и достижения в области программного обеспечения заставляют ВВС переключиться на новое поколение беспилотных самолетов.

По данным издания, беспилотные истребители будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов (например, F-35 или B-21), и на них может быть размещено собственное вооружение для атаки воздушных и наземных целей. Предполагается, что беспилотные истребители должны помочь в сдерживании Китая.

Согласно спецификациям ВВС, самолеты смогут летать со скоростью чуть ниже скорости звука, неся ракеты и другое вооружение для обстрела вражеских самолетов и наземных целей, включая корабли.

Сообщается, что их также можно будет задействовать в разведке и использовать как "коммуникационный хаб". Бюджет программы разработки составляет 6 млрд долларов. Известно, что над программой создания нового самолета работают Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. Уже к этому лету Пентагон хочется определиться с двумя компаниями, которые получат такой контракт.

Отсутствие экипажа должно позволять дронам выполнять более рискованные маневры, которые пилоту физически невозможно выдержать, говорят представители ВВС и разработчики летного программного обеспечения.

В ВВС предполагают, что один беспилотник обойдется США в 20-30 млн долларов, хотя руководители отрасли ожидают, что в конечном итоге она снизится примерно до 10 млн долларов или даже меньше. Для сравнения – стоимость F-35 составляет около 100 млн долларов, а один новый бомбардировщик B-21 оценен в 750 млн долларов.

Дроны с искусственным интеллектом

Ранее сообщалось, что Британия работает с союзниками, в том числе с Соединенными штатами Америки (США), над вооружением Украины тысячами новых беспилотников с искусственным интеллектом.

Дроны с искусственным интеллектом будут развернуты в большие флотилии, которые будут связываться между собой для нацеливания на вражеские позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.

Также мы писали, что украинские военные вскоре получат почти две тысячи дронов с искусственным интеллектом. Они помогут проводить разведку и определять цели для ударов.