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Стрімке зростання. Що буде з курсом біткоїна у листопаді

Фото: що буде з курсом біткоїна у листопаді (ipxabay)
Автор: Юлія Бойко

У понеділок, 6 листопада, біткоїн (BTC) торгується на рівні 35 тисяч доларів. За останній місяць курс найпопулярнішої криптовалюти виріс майже на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT.

Скріншот з сайту WhiteBIT.com

При цьому ринкова капіталізація активу становить 684 млрд доларів за добового обсягу торгів у 12,3 млрд доларів.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют за добу, за даними CoinMarketMap, знизилася до 1,32 трлн доларів.

Ethereum (ETH) торгується на рівні 1,88 тисячі доларів. Інші активи з топ-10 за капіталізацією також переважно перебувають у "зеленій" зоні, згідно з даними WhiteBIT.

Зокрема, WBT - 5,372 дол., ADA - 0,346 дол., XRP - 0,68 дол., UNI - 5,08 дол.

Скріншот з сайту WhiteBIT.com

Нагадаємо, жовтень 2023 року біткоїн закрив із приростом у 28,5%.

Стрибок курсу стався на тлі оголошення рішення ФРС щодо процентної ставки. Регулятор залишив її без змін. Примітно, відразу після засідання актив відреагував стримано.

Експерти не виключають, що до кінця 2024 року курс біткоїна може злетіти до 150 тисяч доларів за 1 BTC. Головна умова - запуск біржових криптовалютних фондів (ETF) у США.

Раніше ми публікували інструкцію, як обрати та відкрити криптогаманець. Покрокова інструкція для початківця - за посиланням

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