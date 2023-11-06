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Стремительный рост. Что будет с курсом биткоина в ноябре

Фото: что будет с курсом биткоина в ноябре (ipxabay)
Автор: Юлия Бойко

В понедельник, 6 ноября, биткоин (BTC) торгуется на уровне 35 тысяч долларов. За последний месяц курс самой популярной криптовалюты вырос почти на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT.

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

При этом рыночная капитализация актива составляет 684 млрд долларов при суточном объеме торгов в 12,3 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют в сутки, по данным CoinMarketMap , снизилась до 1,32 трлн долларов.

Ethereum (ETH) торгуется на уровне 1,88 тысяч долларов. Другие активы по топ-10 по капитализации также преимущественно находятся в "зеленой" зоне, согласно данным WhiteBIT.

В частности, WBT – 5,372 долл., ADA – 0,346 долл., XRP – 0,68 долл., UNI – 5,08 долл.

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

Напомним, октябрь 2023 года биткоин закрыл с приростом в 28,5%.

Прыжок курса произошел на фоне объявления решения ФРС по процентной ставке. Регулятор оставил ее без изменений. Примечательно, сразу после заседания актив отреагировал сдержанно.

Эксперты не исключают, что к концу 2024 года курс биткоина может взлететь до 150 тысяч долларов за 1 BTC. Главное условие - запуск биржевых криптовалютных фондов (ETF) в США.

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