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Стрімке уповільнення інфляції вже навесні: голова НБУ назвав основні фактори

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 11:55
Стрімке уповільнення інфляції вже навесні: голова НБУ назвав основні фактори Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України прогнозує, що інфляція стрімко знижуватиметься вже з весни 2023 року. Допоможуть жорстка монетарна політика НБУ, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови НБУ Андрія Пишного для видання "Економічна правда".

"Стримуватиме зростання цін і все ще слабкий споживчий попит, який в умовах дефіциту електроенергії переорієнтовується на нагальні потреби", - додав він.

За його словами, інфляційний прогноз на 2023 рік НБУ - зниження до 18,7%. Наступного року інфляція сповільниться до 10,4%, а у 2025-му - до 6,7%. Відтак вона впритул наблизиться до цільового діапазону 4-6%.

"НБУ не планує змінювати свою інфляційну ціль, адже саме такий діапазон є оптимальним, щоб, з одного боку, запобігти швидкому знеціненню заощаджень, а з іншого - дати змогу економіці працювати і розвиватися. Для реалізації прогнозу облікова ставка ще тривалий час зберігатиметься на рівні 25%", - сказав Пишний.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у 2022 році зросли на 26,6%, що менше за прогнози уряду, НБУ та міжнародних організацій.

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