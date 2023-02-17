Стремительное замедление инфляции уже весной: глава НБУ назвал основные факторы

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция будет стремительно снижаться уже с весны 2023 года. Помогут жесткая монетарная политика НБУ, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы НБУ Андрея Пышного для издания " Экономическая правда ".

"Будет сдерживать рост цен и все еще слабый потребительский спрос, который в условиях дефицита электроэнергии переориентируется на срочные нужды", - добавил он.

По его словам, инфляционный прогноз на 2023 год НБУ - снижение до 18,7%. В следующем году инфляция замедлится до 10,4%, а в 2025-м - до 6,7%. Следовательно, она вплотную приблизится к целевому диапазону 4-6%.

"НБУ не планирует изменять свою инфляционную цель, ведь именно такой диапазон является оптимальным, чтобы, с одной стороны, предотвратить быстрое обесценивание сбережений, а с другой - дать возможность экономике работать и развиваться. Для реализации прогноза учетная ставка будет еще долго сохраняться на уровне 25 %", - сказал Пышный.