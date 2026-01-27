Стріляв колишній військовий: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

За словами Гудими, наразі ведеться розслідування трагедії. Злочинця ліквідували, він був колишнім військовослужбовцем. Його особу встановили, це 59-річний місцевий мешканець, але оскільки триває досудове розслідування, більш детальної інформації поки що надавати не будуть.

Інформацію щодо інциденту внесли до ЄРДР відповідно до статті 348 Кримінального кодексу України. Оцінювати правильність дій поліції буде Державне бюро розслідування.

Також Гудима розповів про те, що загалом сталося. Під час проведення слідчих дій фігурант, коли побачив поліцейських, намагався переховуватися та зник з місця, де мешкав.

Також фігурант екіпірувався у військове спорядження: у нього були бронежилет, автомат, він сховався у лісовій місцевості. Вже коли співробітники поліції вели його пошук з метою затримання, чоловік відкрив вогонь у їхній бік, вбив чотирьох офіцерів та поранив п'ятого.

Четверо із загиблих були офіцерами спецпідрозділу. П'ятий був поліцейським офіцером громади.

"Вони приймали участь у відсічі збройної агресії, були учасниками бойових дій. Ми висловлюємо співчуття родинам і несемо цей біль разом із вами", - додав Гудима.