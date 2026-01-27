Стрелял бывший военный: новые детали убийства полицейских в Черкасской области

По словам Гудымы, сейчас ведется расследование трагедии. Преступника ликвидировали, он был бывшим военнослужащим. Его личность установили, это 59-летний местный житель, но поскольку продолжается досудебное расследование, более детальной информации пока предоставлять не будут.

Информацию об инциденте внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 348 Уголовного кодекса Украины. Оценивать правильность действий полиции будет Государственное бюро расследования.

Также Гудыма рассказал о том, что в целом произошло. Во время проведения следственных действий фигурант, когда увидел полицейских, пытался скрываться и скрылся с места, где жил.

Также фигурант экипировался в военное снаряжение: у него были бронежилет, автомат, он спрятался в лесной местности. Уже когда сотрудники полиции вели его поиск с целью задержания, мужчина открыл огонь в их сторону, убил четырех офицеров и ранил пятого.

Четверо из погибших были офицерами спецподразделения. Пятый был полицейским офицером общины.

"Они принимали участие в отпоре вооруженной агрессии, были участниками боевых действий. Мы выражаем соболезнования семьям и несем эту боль вместе с вами", - добавил Гудыма.