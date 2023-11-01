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"Стріляти нічим, воювати нічим". Окупант скаржиться на нестачу боєприпасів (перехоплення)

Фото: військовий РФ скаржиться на нестачу боєприпасів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський військовий під час розмови зі знайомим поскаржився на великі втрати та значну нестачу боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Військовий РФ розповів, що в його бригаді постійно змінюються люди, а через нестачу снарядів та зброї велика кількість потрапляє до госпіталів.

"У нас снарядів не вистачає, того не вистачає, стріляти нічим", - сказав він під час розмови.

 

Він також заявив, що великі втрати також серед бійців ПВК "Вагнера". У зв'язку з чим, на передову почали направляти ув'язнених.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 БПЛА та 30 ББМ.

Нагадаємо, за тиждень, з 16 по 22 жовтня, ЗСУ ліквідували 6060 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити три літаки, 8 вертольотів та 70 БПЛА.

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