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"Стрелять нечем, воевать нечем". Оккупант жалуется на недостаток боеприпасов (перехват)

Фото: военный РФ жалуется на нехватку боеприпасов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский военный во время разговора со знакомым пожаловался на большие потери и значительную нехватку боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военный РФ рассказал, что в его бригаде постоянно меняются люди, а из-за недостатка снарядов и оружия большое количество попадает в госпитали.

"У нас снарядов не хватает, того не хватает, стрелять нечем", - сказал он во время разговора.

Он также заявил, что большие потери также среди бойцов ЧВК "Вагнера". В связи с чем на передовую начали направлять заключенных.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за минувшие сутки составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ.

Напомним, через неделю, с 16 по 22 октября, ВСУ ликвидировали 6060 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.

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