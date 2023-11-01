"Стрелять нечем, воевать нечем". Оккупант жалуется на недостаток боеприпасов (перехват)

Военный РФ рассказал, что в его бригаде постоянно меняются люди, а из-за недостатка снарядов и оружия большое количество попадает в госпитали.

"У нас снарядов не хватает, того не хватает, стрелять нечем", - сказал он во время разговора.

Он также заявил, что большие потери также среди бойцов ЧВК "Вагнера". В связи с чем на передовую начали направлять заключенных.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за минувшие сутки составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ.

Напомним, через неделю, с 16 по 22 октября, ВСУ ликвидировали 6060 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.