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Понад 6 тисяч окупантів, 8 вертольотів та три літаки. Втрати РФ в Україні за тиждень

Україна, Неділя 22 жовтня 2023 15:11
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Понад 6 тисяч окупантів, 8 вертольотів та три літаки. Втрати РФ в Україні за тиждень Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень з 16 по 22 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 16 по 22 жовтня, українські військові ліквідували 6060 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити три літаки, 8 вертольотів і 70 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 16-22.03 орієнтовно склали:

  • особового складу 6060 осіб ліквідовано,
  • танків - 133 од.,
  • бойових броньованих машин - 269 од.,
  • артилерійських систем - 166 од.,
  • РСЗВ - 12 од.,
  • засобів ППО - 2 од,
  • літаків - 3 од.,
  • вертольотів - 8 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70,
  • крилатих ракет - 4,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 155 од,
  • спеціальної техніки - 15.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 22 жовтня, становили 980 окупантів, причому 615 з них - на Таврійському напрямку. При цьому загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 293 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків та 19 ББМ. Зокрема, на Таврійському напрямку вдалося знищити 615 окупантів та російський РЛС "Зоопарк" вартістю понад 10 млн доларів.

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