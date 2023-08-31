Стрельба в Днепре: открыли дело из-за посягательства на жизнь патрульных
Правоохранители открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских, в результате чего началась стрельба в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что сведения в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли по ст. 348 Уголовного кодекса.
Обстоятельства правонарушения в отношении патрульных полицейских установят следственным путем.
Добавим, что за посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание - от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Стрельба в Днепре
29 августа в Днепре произошла стрельба с участием патрульного, в результате чего погиб мужчина.
Предварительно полиция пыталась остановить элитное авто после того, как зафиксировала нарушение правил дорожного движения. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.
Конфликт перерос в драку во время которой патрульный выстрелил в спину мужчины из табельного оружия. Последний умер на месте. Патрульного задержали после инцидента.
Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.
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