Стрельба в Днепре: открыли дело из-за посягательства на жизнь патрульных

Правоохранители открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских, в результате чего началась стрельба в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области .

Отмечается, что сведения в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли по ст. 348 Уголовного кодекса.

Обстоятельства правонарушения в отношении патрульных полицейских установят следственным путем.

Добавим, что за посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание - от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре произошла стрельба с участием патрульного, в результате чего погиб мужчина.

Предварительно полиция пыталась остановить элитное авто после того, как зафиксировала нарушение правил дорожного движения. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку во время которой патрульный выстрелил в спину мужчины из табельного оружия. Последний умер на месте. Патрульного задержали после инцидента.

Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.

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