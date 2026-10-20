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Стрілянина в ТЦК у центрі Києва: нападникові загрожує довічне

20:14 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: у Києві була стрілянина в ТЦК (facebook.com/UA.National.Police)

Чоловіку, який вчинив стрілянину у ТЦК у Печерському районі Києва, оголосили підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Правоохоронці зазначили, що вогонь у приміщенні ТЦК відкрив 41-річний киянин, який порушив законодавство про мобілізацію. Він дістав схований під одягом пістолет і здійснив щонайменше 7 прицільних пострілів.

Внаслідок стрілянини поранення отримали троє поліцейських та троє військовослужбовців. Усіх постраждалих госпіталізували.

Поліцейські затримали стрільця та вилучили у нього зброю. Під час подальшого обшуку квартири фігуранта також було виявлено зброю та боєприпаси.

Слідчі повідомили чоловіка про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Його підозрюють у замаху на вбивство двох або більше людей, зазіханні на життя правоохоронців та незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

За цими статтями передбачено покарання до довічного позбавлення волі. Остаточне рішення про покарання ухвалить суд.

Окрім того, дії групи оповіщення перевірять у рамках службового розслідування.

Стрілянина в ТЦК

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, у центрі Києва пролунала стрілянина. Пізніше стало відомо, що чоловік, якого доставили до ТЦК у Печерському районі, дістав зброю та відкрив вогонь.

На цьому тлі в мережі розповсюдили відео зі скупченням поліції навколо будівлі ТЦК.

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