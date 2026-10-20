Стрельба в ТЦК в центре Киева: нападавшему грозит пожизненное

Правоохранители отметили, что огонь в здании ТЦК открыл 41-летний киевлянин, который нарушил законодательство о мобилизации. Он достал спрятанный под одеждой пистолет и совершил по меньшей мере 7 прицельных выстрелов.

В результате стрельбы ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Всех пострадавших госпитализировали.

Полицейские задержали стрелка и изъяли у него оружие. Во время дальнейшего обыска квартиры фигуранта также было обнаружено оружие и боеприпасы.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Его подозревают в покушении на убийство двух или более человек, посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

По этим статьям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Окончательное решение о наказании примет суд.

Кроме того, действия группы оповещения проверят в рамках служебного расследования.