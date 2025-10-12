Стрілянина у столичному барі. Поліція розповіла подробиці інциденту

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався на минулих вихідних в одному з закладів у Печерському районі.

Через дівчину відпочиваючі з двох різних компаній влаштували бійку, після чого один з чоловіків дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік суперника. Внаслідок стрільби потерпілі відсутні.

Столичні поліцейські розшукали та затримали стрілка - ним виявився 30-річний мешканець Києва.

Під час проведення обшуку у помешкання зловмисника правоохоронці вилучили травматичний пістолет та набої до нього.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.