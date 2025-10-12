ua en ru
Стрілянина у столичному барі. Поліція розповіла подробиці інциденту

Київ, Неділя 12 жовтня 2025 16:54
Стрілянина у столичному барі. Поліція розповіла подробиці інциденту Фото: внаслідок стрілянини у київському барі постраждалих немає (t.me/gunpKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

Столична поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в барі на Новопечерських Липках. Йому оголошено про підозру і загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління поліції в Києві.

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався на минулих вихідних в одному з закладів у Печерському районі.

Через дівчину відпочиваючі з двох різних компаній влаштували бійку, після чого один з чоловіків дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік суперника. Внаслідок стрільби потерпілі відсутні.

Столичні поліцейські розшукали та затримали стрілка - ним виявився 30-річний мешканець Києва.

Під час проведення обшуку у помешкання зловмисника правоохоронці вилучили травматичний пістолет та набої до нього.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, нещодавно чоловік влаштував стрілянину біля торгового центру у Вінниці. Згодом поліцейські затримали стрілка.

Як з'ясувалося, між 31-річним та 21-річним чоловіками виник конфлікт, через який перший застосував пневматичний пістолет.

Зазначимо, що нещодавно на одній з вулиць Львову молодики влаштували бійку зі стріляниною.

Поліцейські прибули на виклик про бійку, після чого молодики, побачивши їх, почали тікати. При цьому один з них кілька разів вистрілив з травматичного пістолета у повітря.

