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Стрілянина в школі Іжевська: кількість загиблих зросла

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Росія, Понеділок 26 вересня 2022 16:30
Стрілянина в школі Іжевська: кількість загиблих зросла Фото: внаслідок стрілянини в школі Іжевська кількість загиблих зросла до 15 (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в одній із шкіл російського Іжевська зросла до 15 осіб. Серед них 11 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Наразі слідчими Слідчого комітету встановлено, що внаслідок скоєного злочину постраждали 39 осіб, з них 15 загинуло, у тому числі 11 дітей та четверо дорослих", - повідомили у відомстві.

Крім того, 24 особи отримали поранення, серед них 22 дитини та двоє дорослих.

Нагадаємо, що сьогодні вранці колишній випускник школи №88, 34-річний Артем Казанцев, вчинив стрілянину, після чого наклав на себе руки.

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