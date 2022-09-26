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В одній зі шкіл російського Іжевська сталася стрілянина: є жертви та поранені

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Іжевськ, Понеділок 26 вересня 2022 11:09
В одній зі шкіл російського Іжевська сталася стрілянина: є жертви та поранені Фото: В одній із шкіл Іжевська сталася стрілянина (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В одній із шкіл російського Іжевська невідомий вчинив стрілянину. За попередніми даними, є жертви і постраждалі, у тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Як стверджують російські Telegram-канали, чоловік у чорному плащі увірвався до будівлі школи №88 та відкрив вогонь. У школі почалася паніка, деякі діти вистрибували із вікон, щоб урятувати життя.

Співробітники установи, яким вдалося втекти зі школи, кажуть, що почули бавовну. Вчителі одразу почали закривати кабінети, деякі люди евакуювалися через вікна.

За попередніми даними, внаслідок пригоди постраждали 10 людей.

При цьому, за інформацією влади, невідомий проник до школи та вбив охоронця. Також є жертви серед дітей, сам нападник вже наклав на себе руки.

Обновлено 11:15.

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Нагадаємо, сьогодні в одному з військкоматів Іркутської області Росії сталася стрілянина. Стрілка затримали, ним виявився місцевий житель 1997 року народження.

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