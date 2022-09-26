Стрельба в школе Ижевска: количество погибших возросло
Фото: вследствие стрельбы в школе Ижевска количество погибших возросло до 15 (росСМИ)
Количество погибших в результате стрельбы в одной из школ российского Ижевска выросло до 15 человек. Среди них 11 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"На настоящий момент следователями Следственного комитета установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, 24 человека получили ранения, среди них 22 ребенка и два взрослых.
Напомним, что сегодня утром бывший выпускник школы №88, 34-летний Артем Казанцев, устроил стрельбу, после чего покончил с собой.
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