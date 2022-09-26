Стрельба в школе Ижевска: количество погибших возросло

"На настоящий момент следователями Следственного комитета установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, 24 человека получили ранения, среди них 22 ребенка и два взрослых.

Напомним, что сегодня утром бывший выпускник школы №88, 34-летний Артем Казанцев, устроил стрельбу, после чего покончил с собой.

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