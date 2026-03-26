Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Стрілянина по патрульних в Одесі: ДБР перевіряє правомірність застосування зброї

12:10 26.03.2026 Чт
1 хв
Відкрито кримінальне провадження
aimg Тетяна Степанова
Фото: ДБР перевіряє правомірність застосування зброї стрільцем патрульних в Одесі (t.me/UA_National_Police)

Слідчі Державного бюро розслідувань встановлюють усі обставини стрілянини по патрульних в Одесі. Перевіряють правомірність застосування зброї.

Як повідомляється, наразі на місці стрілянини працюють слідчі ДБР.

Вони встановлюють усі обставини події, зокрема перевіряють правомірність застосування зброї.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень.

Фото: ДБР

Стрілянина по патрульних в Одесі

Нагадаємо, ввечері 25 березня в Одесі сталася стрілянина. Вогонь відкрили по поліцейських. Інцидент стався під час перевірки документів. В результаті стрілець утік та сховався у недобудову.

Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові.

Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Стрілець загинув.

