Стрілянина по патрульних в Одесі: ДБР перевіряє правомірність застосування зброї

Слідчі Державного бюро розслідувань встановлюють усі обставини стрілянини по патрульних в Одесі. Перевіряють правомірність застосування зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
Як повідомляється, наразі на місці стрілянини працюють слідчі ДБР.
Вони встановлюють усі обставини події, зокрема перевіряють правомірність застосування зброї.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень.
Фото: ДБР
Нагадаємо, ввечері 25 березня в Одесі сталася стрілянина. Вогонь відкрили по поліцейських. Інцидент стався під час перевірки документів. В результаті стрілець утік та сховався у недобудову.
Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові.
Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Стрілець загинув.