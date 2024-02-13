Стрілянина в метро Нью-Йорку. Декілька людей поранені, є загиблий

У метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину. В результаті одна людина загинула і ще п'ятеро поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В поліції Нью-Йорка повідомили, що немає інформації щодо стану п'яти постраждалих. Місцеві ЗМІ повідомили, що травми не загрожують життю.
Також у поліції заявили, що нікого не заарештовували.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс збільшив кількість поліцейських на станціях метро. Так він хоче заспокоїти пасажирів.
Оновлено 03:46: Газета New York Post повідомляє про загибель підлітка. Ще п'ять осіб віком від 12 до 17 років отримали поранення. За словами газети, очевидці чули понад 10 вибухів.
Раніше ми писали, що наприкінці жовтня минулого року у США відбулася масова стрілянина. Загинули понад 20 людей.
Також у червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину . Загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.
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