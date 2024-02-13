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Стрельба в метро Нью-Йорка. Несколько человек раненые, есть погибший

Нью-Йорк, Вторник 13 февраля 2024 03:05
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Стрельба в метро Нью-Йорка. Несколько человек раненые, есть погибший Фото: Несколько человек раненые, есть погибший при стрельбе в метро Нью-Йорка (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В метро Нью-Йорка неизвестный устроил стрельбу. В результате один человек погиб и еще пятеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции Нью-Йорка сообщили, что нет информации о состоянии пяти пострадавших. Местные СМИ сообщили, что травмы не представляют угрозы для жизни.

Также в полиции заявили, что никого не арестовывали.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, увеличил количество полицейских на станциях метро. Так он хочет успокоить пассажиров.

Обновлено 03:46: Газета New York Post сообщает о гибели подростка. Еще пять человек в возрасте от 12 до 17 лет получили ранения. По словам газеты, очевидцы слышали более 10 взрывов.

Стрельба в Америке

Ранее мы писали, что в конце октября прошлого года в США произошла массовая стрельба. Погибли более 20 человек.

Также в июне в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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