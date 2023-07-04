Стрілянина в Кишиневі: нападник, який вбив двох людей, помер у лікарні

Стрілянина у Кишинівському аеропорту

"Підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер 15 хвилин тому", - йдеться у повідомленні опублікованому поліцією Молдови в понеділок, 3 липня.

Сили батальйону спеціального призначення Молдови знешкодили 43-річного громадянина Таджикистану, який відкрив вогонь в аеропорту Кишинева 30 червня після того, як йому відмовили у в'їзді в Молдову. У поліції підтвердили наявність двох жертв.

Відомо, що стрілець був учасником злочинної групи та намагався втекти від слідства. Правоохоронні органи встановили, що чоловік втік з Таджикістану до Молдови через Туреччину. Він збирався переховуватись у країнах Європейського союзу.