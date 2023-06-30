Стрільба в аеропорту Кишинева. Поліція затримала стрілка, відомо про дві жертви

Чоловіку, який влаштував стрільбу у Кишинівському аеропорту у четвер, 30 червня, відмовили у в'їзді в Молдову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Молдови, про яку пише NewsMaker.

Після відмови чоловіка було конвойовано до "стерильної" зони, де він мав би очікувати на рейс у зворотному напрямку. В цей момент він відібрав зброю прикордонника і смертельно поранив двох осіб.

Нападника вдалось знешкодити силами батальйону спеціального призначення.

У зв'язку зі стрільбою усі рейси було затримано, а пасажирів терміново евакуйовано з аеропорту.

"Уже вжито всіх заходів для нормалізації ситуації. Правоохоронні органи продовжать забезпечувати безпеку та громадський порядок в аеропорту", - сказано у повідомленні.

Стрілянина у Кишинівському аеропорту

У Кишинівському аеропорту (Молдова) сьогодні, 30 червня, один із пасажирів відкрив стрілянину.

Пізніше у поліції підтвердили наявність двох жертв у Кишинівському аеропорту. У те, що відбувається, втрутився батальйон спецпризначення FULGER.

Нападником був громадянин Таджикистану

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що нападник - 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки.

"Під час супроводу в стерильну зону для повернення він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вихопленого у співробітника прикордонної поліції", - уточнив прем'єр Речан.

Ще одна людина - пасажир - дістала травми. Його госпіталізовано.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Міністерство відслідковує ситуацію в аеропорту міста Кишинів.

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