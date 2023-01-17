Стрілянина в Каліфорнії: шестеро людей загинули, серед жертв – шестимісячна дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що серед загиблих була шестимісячна дитина та її 17-річна мати. Шериф округу Туларе Майк Будро пов'язав убивства із незаконною торгівлею наркотиками.

Напади сталися у Гошені, фермерському селищі з населенням 5400 осіб між Лос-Анджелесом та Сан-Франциско. Тіла немовляти та 17-річної матері були виявлені біля будинку з вогнепальними пораненнями.

Ще кілька людей отримали поранення в голову, зокрема жінка похилого віку. Дві жінки зазнали поранень, але вижили завдяки тому, що сховалися в трейлері на території будинку.